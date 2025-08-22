Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto arrestato noto malvivente

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Ceccano e della Sezione Operativa di Frosinone, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne italiano, residente a Ferentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qualche giorno i Carabinieri di Ceccano e della Sezione Operativa di Frosinone stavano osservando gli spostamenti sul territorio di alcuni soggetti, noti per essere assuntori di stupefacenti. Nella giornata di ieri, quando queste persone si sono spostate dalle zone solitamente frequentate a Frosinone e Ceccano verso un’abitazione di Ferentino, i militari hanno deciso di entrare in azione, richiedendo l’intervento di una pattuglia del Radiomobile di Anagni. I tre equipaggi hanno pertanto perquisito la residenza di un trentaseienne italiano, già condannato in passato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riuscendo a rinvenire 5 involucri di hashish, nascosti in un’intercapedine ricavata all’interno della cappa del camino della sua abitazione, per un peso complessivo superiore ad un chilogrammo. I Carabinieri hanno inoltre trovato una pistola scacciacani, denaro contante e due bilancini di precisione, utilizzati per il confezionamento delle singole dosi. I militari di Ceccano hanno pertanto proceduto all’arresto dell’uomo, che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto al carcere di Frosinone, in attesa di svolgimento dell’udienza di convalida. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital