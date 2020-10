La Sezione Polizia Stradale di Frosinone, congiuntamente con il Distaccamento Polstrada di Sora, durante i controlli previsti dal dispositivo “Alto Impatto”, nei pressi della città di Pontecorvo, ha elevato 152 contravvenzioni di cui 108 per il mancato uso di cinture di sicurezza, 10 per l’uso improprio di dispositivi telefonici durante la guida, nonché denunciato un cittadino per essersi messo alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Sono state, inoltre, ritirate 2 patenti e 3 carte di circolazione; il tutto ha portato alla decurtazione di 585 punti dalle patenti dei trasgressori. Nella medesima giornata una pattuglia della Sottosezione Polstrada di Cassino, a seguito di un controllo approfondito effettuato su un furgone in transito presso il casello autostradale di Cassino, ha denunciato in stato di libertà uno dei passeggeri in quanto all’interno del proprio bagaglio aveva occultato 34,65 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis.

Redazione Digital