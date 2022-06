Portare i bambini al concerto di Vasco è da imbecilli, malori al Circo Massimo e ricoveri.

Due giorni di musica a Roma ma troppi finiti in infermeria o all’ospedale. Il servizio medico ha dovuto prestare assistenza a circa 300 persone. In 16 sono stati ricoverati in ospedale.

Tra le cause ore e ore di attesa sotto il sole, il consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Le diagnosi raccolte comprendono colpi di calore, attacchi di panico, intossicazione, coma etilico, uso di droga e traumi da caduta.

Alcuni hanno portato i figli neonati al concerto, obbligando i piccini a stare tutto il giorno sotto il sole. Genitori imbecilli.

La gestione dell’ordine pubblico a cura della questura di Roma invece non ha avuto problemi.

Redazione Digital