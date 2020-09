Il Partito democratico a sostegno del candidato a sindaco di Pontecorvo Gabriele Tanzi e della lista “Il Ponte”. Il prossimo 10 settembre alle 18,30, in piazzale Europa, iniziativa con la partecipazione del segretario regionale, il senatore Bruno Astorre, del presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo e del presidente dell’Asi Francesco De Angelis. “Ringrazio il Partito Democratico regionale e provinciale per la vicinanza e il sostegno – ha affermato Gabriele Tanzi – abbiamo una filiera di governo che va da quello centrale agli enti locali, passando attraverso la Regione Lazio, per questo i progetti e i programmi che stiamo presentando ai cittadini hanno la possibilità concreta di essere realizzati. Possiamo essere la svolta per questa città”.

Redazione Digital