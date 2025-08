Ponte sullo Stretto, ok progetto definitivo poi inizio lavori

«Mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina. Se ne parla dagli antichi romani, sono le ultime norme e ultime firme per queste quarantotto ore che segneranno una pagina di storia», dice il vicepremier e titolare di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Lo snodo è il Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile guidato dalla premier Meloni. Settimana scorsa il board della Società Stretto di Messina, presieduto da Giuseppe Recchi, ha approvato gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale Eurolink (il consorzio guidato da Webuild), con il project management Parsons Transportation Group, con l’azienda delegata al monitoraggio ambientale Edison Next Environment e con il broker assicurativo Marsh. Ora serve l’ok del Cipess, poi servirà la validazione della Corte dei Conti, per i cantieri si potrebbe partire per fine settembre, ma le incognite sono tante. La dichiarazione arriva dopo la sortita dell’altro vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha ribadito domenica da Reggio Calabria come «il Ponte sullo Stretto non è una cosa di partito, è un servizio che si rende all’Italia. Le infrastrutture per far crescere soprattutto il Meridione, sono fondamentali». Il ministro ha ricordato quello che fu anche «il sogno di Berlusconi, una battaglia storica di Forza Italia». «Se poi questo governo, dove Forza Italia è forza determinante – ha sottolineato – decide di trasformare» questo progetto «in una scelta concreta, siamo contenti» anche perché questo, ha insistito Tajani, è in linea con un governo che vuole «dare risposte concrete ai cittadini, in questo caso della Calabria e della Sicilia». Dunque, forse ora ci siamo, ma abbiamo troppa esperienza per non sapere che questo Paese ci prova da anni a far partire i cantieri. Negli ultimi dieci anni abbiamo visto raddoppiare il canale di Suez e quello di Panama, costruire il terzo ponte sul Bosforo sulla città di Istanbul. Da noi i tre chilometri di mare più discussi, studiati, progettati, contestati, infine sono stati annullati nel febbraio 2013 con un tratto di penna dal governo Monti. corriere.it