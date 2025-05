Ponte sullo Stretto, ok definitivo dal ministero dell’Ambiente

Il progetto per il ponte sullo Stretto compie un ulteriore passo in avanti e incassa il via libera del Ministero dell’Ambiente. Dopo settimane di attesa la commissione di esperti, incaricata di effettuare la Valutazione di impatto ambientale, ha concesso luce verde all’iter autorizzativo del ponte tra Sicilia e Calabria. I tecnici del ministero di Gilberto Pichetto Fratin nei mesi scorsi avevano chiesto una serie di approfondimenti prima di autorizzare il trasferimento di tutta la documentazione alla presidenza del Consiglio, dove a concedere l’approvazione finale sarà il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Il sigillo definitivo è inoltre legato all’informativa che il governo dovrà destinare alla Commissione Ue. In attesa dei passaggi conclusivi a commentare in tempo reale il via libera (non ancora ufficiale) delle ultime ore è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. «Una notizia di straordinaria importanza», che costituisce «un altro fondamentale passo in avanti», sottolinea il vicepremier, che due anni fa ha riesumato il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, accantonato nel 2013 dal governo Monti per ragioni di sostenibilità economico finanziaria. A riassumere lo scenario dei prossimi giorni è Alessandro Morelli, collega di partito di Salvini, oltre che sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess. «Stiamo interloquendo con tutte le amministrazioni competenti, penso che una volta ottenuta la proposta di delibera dal ministero dei Trasporti, entro un paio di settimane riusciremo a chiudere il percorso burocratico, mettendo il timbro notarile del Cipess. Siamo prontissimi da questo punto di vista», conferma Morelli, ricordando che manca «ancora la risposta dall’Europa». A Bruxelles è infatti necessario comunicare come, in vista della costruzione del ponte, verranno applicate le disposizioni Ue relative alle valutazioni di impatto ambientale e alla conservazione degli habitat e delle specie naturali. corriere.it