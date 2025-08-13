Ponte sullo Stetto, 5 minuti con la macchina fino a 3 ore con il traghetto
“Il pedaggio free-flow del ponte sarà compreso tra 4 e 7 euro per i veicoli, come annunciato ufficialmente da SDM durante l’approvazione del quadro economico-finanziario definitivo.
Per fare un confronto, il traghetto costa 42 euro. Il ponte permetterà di attraversare lo Stretto in 5 minuti, con un servizio stabile e regolare. Il traghetto, invece, richiede da una a tre ore, a seconda del mezzo (auto, camion o treno). In più, il traghetto ha un impatto ambientale nettamente superiore, mentre la mancanza di un collegamento stabile come il ponte comporta per la Sicilia perdite economiche stimate in oltre 6 miliardi di euro l’anno a causa dei costi di insularità”. Lo comunica Ponte sullo Stretto di Messina.
Redazione Digital