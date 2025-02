Poche donne nelle relazioni internazionali, ambasciatrici solo un quarto del totale

“La carriera diplomatica per le ragazze oggi non è più un tabù ma la parità di genere in questo ambito appare un obiettivo distante. Infatti, secondo l’ultimo rapporto della Farnesina, le donne del settore sono 259 (pari al 24,28% del totale), circa un quarto di chi svolge questa professione dal livello di dirigente di seconda fascia fino a quello di ambasciatore. Inoltre, all’ultimo concorso riguardante il comparto, il gentil sesso è rappresentato soltanto da 12 unità su 48 posti complessivi. Si tratta di un mestiere che ha visto entrare le prime due donne soltanto nel 1967. Numeri che spingono ad interrogarsi sulla gender equality come missione concretamente possibile. Giovedì 6 Febbraio al circolo del Ministero degli Affari Esteri, (Lungo Tevere Acqua Acetosa 42, a Roma) a partire dalle 18:00, sarà presentato il primo saggio italiano sulle strategie e gli strumenti per colmare il divario di genere nei luoghi di lavoro. “Non siamo mica uguali! Verso l’uguaglianza di genere” – edito da Fall in Lov – rappresenta la prima guida italiana sulla parità di genere. Secondo l’’autrice Elisabetta Pieragostini imprenditrice-scrittrice e attivista che si batte per un modello di affermazione professionale finalmente fondata sul merito e libera da qualsiasi discriminazione, “le aziende, le organizzazioni, gli enti devono fare di più, anche adottando la certificazione UNI PdR 125, uno strumento concreto che permette di monitorare condizioni e possibilità di lavoro eque in molteplici aree: dall’equità remunerativa alla conciliazione vita-lavoro, dalle opportunità di crescita all’inclusione fino alla governance”. Oltre all’autrice interverranno: l’ambasciatrice Maria Assunta Accilli, membro direttivo della Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) che promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale allo scopo di contribuire all’instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale, Umberto Antonelli (Presidente del CesMa Centro Studi Marche), Daniela Spinaci (Presidente Commissione Pari Opportunità Municipio Roma Centro), Stefano Sibilio Vicedirettore Generale Processi e Regolazioni UNI e Martina Tombolini (giornalista ed editrice)”.

Redazione Digital