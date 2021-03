Pizzo Deta, aperta nuova strada ecco il percorso.

Iniziativa di Giovanni Maria Cianfarani, Massimiliano Facco e Luca Gasparini, scalatori professionisti provenienti da Roma, dedicata a Nardi e a Villa.

“Volevamo andare a Pizzo Deta per dare un senso a questa splendida montagna e far sì che questo itinerario diventi una classica da ripetere, tutte le soste sono state attrezzate a spit da 8 e da 10 – hanno affermato – La via si presenta tutta su Alpine Ice con alcuni tratti di misto, sempre verticale e sostenuta, un piccolo capolavoro da dedicare a due amici scomparsi negli anni precedenti, due persone squisite, nonché due forti alpinisti e appenninisti, Daniele Nardi e Alfredo Villa”.

Redazione Digital