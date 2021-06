Non siamo certo a Napoli nel regno della pizza ma anche Roma si difende. Non mancano certo luoghi dove gustarla: al taglio, tonda, alla pala e ora anche attraverso un distributore automatico. E’ la scommessa fatta da Massimo Bucolo, già imprenditore di un’azienda in ambito sanitario che punta su Mr. Go: una pizza, pronta per essere gustata in soli 3 minuti. Non cuoce semplicemente un prodotto surgelato, ma cucina all’istante prodotti freschi e di prima qualità. La pizza è confezionata sotto gli occhi del consumatore. L’obiettivo è quello di imporsi come catena di punti vendita aperti H24 così da soddisfare una voglia improvvisa di pizza, anche alle 4 di notte. L’abbiamo provata ed è tutto molto semplice, come scandito dalle spiegazioni sulla facciata del distributore. E’ possibile scegliere tra 4 gusti di pizza: margherita, 4 formaggi, diavola e con pancetta. Anche il luogo è strategico: il punto vendita Mr. Go si trova in via Catania 2, a pochi passi dall’Università La Sapienza e dal Policlinico Umberto I. Il risultato lascia un po’ perplessi gli amanti della pizza tradizionale ma Bucolo non dispera di trovare una sua nicchia di mercato, magari tra i turisti frettolosi. Un esperimento che ha incuriosito anche il New York Times che l’ha voluta provare con una sua corrispondente che ha filmato e raccontato come funziona. La recensione della pizza si trova sul sito del Nyt. corriere.it