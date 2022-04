Più notti più sogni in Ciociaria, albergo gratis a chi decide di visitare il Lazio

“L’iniziativa della Regione Lazio “Più notti, più sogni. + Experience”, che prevede fino a due notti gratis per i turisti, nonché residenti, che sceglieranno di trascorrere le vacanze nel Lazio, è di nuovo attiva e sarà valida fino a novembre per il rilancio del settore turistico – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta di una delle azioni previste per incentivare la ripartenza delle vacanze nel nostro territorio e agganciare la ripresa economica del post pandemia. Consentire ai viaggiatori una permanenza maggiore grazie agli stanziamenti regionali è assolutamente strategico per far conoscere tutte le straordinarie bellezze dei territori del Lazio. È evidente che Roma rappresenti il maggior punto di attrazione, ma in questo modo si incentiva la possibilità di visitare altre mete, e in tal senso la provincia di Frosinone recita un ruolo di assoluto protagonismo. Tra città d’arte, paesaggi mozzafiato, percorsi intrisi di storia e cultura, una ricca tradizione enogastronomica, la Ciociaria è una terra da scoprire anche grazie ai tanti imprenditori locali che hanno scommesso su strutture ricettive dislocate su tutto il territorio, o gli storici alberghi della città termale di Fiuggi. La misura prevede anche sconti, su attività e servizi turistici e partirà a giorni una straordinaria campagna promozionale: abbiamo bellezze uniche, lavoriamo per valorizzarle nel migliore dei modi”.

Redazione Digital