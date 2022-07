Più litri di carburante agli agricoltori del Lazio, Regione sostiene aziende

“La stagione agraria anomala che i nostri produttori stanno vivendo, a causa delle temperature fuori dalla media, della siccità e della produzione in calo, ha costretto gli agricoltori e gli operatori del settore a correre ai ripari per preservare il proprio reddito e produzione – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Bene ha fatto l’assessore alla Regione Lazio all’Agricoltura, Enrica Onorati ad autorizzare una maggiorazione del 50% del quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato rispetto a quanto stabilito in via ordinaria per le tipologie di coltura del Decreto del Mipaaf del 30 dicembre 2015 concernenti lavori agricoli, orticoli, allevamento, selvicoltura, piscicoltura e florovivaistica, che richiedano lavorazioni nel secondo semestre del 2022- L’assegnazione di ulteriore carburante è sicuramente un ulteriore sostegno agli agricoltori e agricoltrici. Una ulteriore dimostrazione di come la Regione Lazio sia quotidianamente vicina alle aziende, alle imprese che in questo momento a causa delle temperature troppo alte e della siccità vivono momenti di grande difficoltà”.

Redazione Digital