Movimento Più Italia, Roberto Pittiglio nominato coordinatore provinciale di Frosinone.

“Con immenso piacere, ringrazio il presidente nazionale del movimento Più Italia Pignalberi, per aver riposto la fiducia nella mia persona e per avermi conferito tale ruolo – ha affermato Roberto Pittiglio – Nonostante le diverse proposte provenienti da esponenti locali di partiti diversi, ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza e professionalità in favore di un movimento nuovo che, si sta radicando, giorno dopo giorno, sia a livello locale che nazionale, peraltro costituito da persone nuove, con tanta voglia di fare, provenienti da mondi diversi (imprenditori, liberi professionisti, operai, donne e uomini, giovani e meno giovani, mamme e padri di famiglia). Oggi la politica deve agire con assoluta responsabilità, dando risposte concrete alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese e ai giovani che sognano un futuro migliore del presente. Ho notato che, Pignalberi e il suo movimento da sempre mettono la faccia in tutto quello che fanno. Mi impegnerò da subito, insieme al leader Pignalberi e ai dirigenti provinciali di Più Italia a risollevare le sorti della nostra Provincia, martoriata dall’inquinamento, dalla mancanza di lavoro e dal disastro realizzato in materia di sanità, portando in alto lo slogan del presidente nazionale Pignalberi, Dio, patria e famiglia, nonché la sua politica tra la gente e per la gente”.

Redazione Digital