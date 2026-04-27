Pitbull azzanna una donna mentre gli porta da mangiare, gamba amputata

Ha dovuto subire l’amputazione della gamba sinistra e resta ricoverata con riserva di prognosi la donna che ieri pomeriggio, a Barano d’Ischia, è stata assalita dal pitbull del proprio compagno (e non del fratello, come si era diffuso in un primo momento) mentre gli portava da mangiare.

Per fermare la furia del cane gli agenti del Commissariato di polizia dell’isola hanno dovuto abbatterlo a colpi di pistola: solo quando il cane è stato colpito mortalmente ha lasciato la presa consentendo agli stessi poliziotti e al personale del 118, sopraggiunto sul posto, di prestare i primi soccorsi alla malcapitata prima di trasferirla in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Stando a una prima ricostruzione, la donna si sarebbe avvicinata per portare del cibo al pitbull mentre il compagno, l’altro proprietario dell’animale, era assente perché ricoverato in ospedale. Per cause ancora in corso di accertamento, il cane l’avrebbe improvvisamente assalita con inaudita violenza mordendola in più punti del corpo ed in particolare alla gamba sinistra. Secondo voci raccolte dalla polizia sul posto, già in passato si sarebbero verificati episodi analoghi con il ferimento dei proprietari da parte dello stesso animale ma anche di altri cani da loro accuditi. corriere.it