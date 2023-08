Pitbull azzanna i padroni e li ferisce gravemente, ecco la scena del crimine

Quando i carabinieri entrano nell’appartamento, in centro a Seveso, trovano sangue dappertutto. Come in una scena del crimine. Madre e figlio con profonde ferite alle mani, alle gambe; la donna anche a un orecchio, completamente lacerato. Ad aggredire i due, rispettivamente 43 e 69 anni, era stato uno dei loro pitbull, che fino a quel momento non aveva mai dato problemi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Seregno, chiamati dal personale del 118 poco dopo la mezzanotte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto, il cane (in tutto ne avevano due) gli si è rivoltato contro inspiegabilmente, mordendoli e ferendoli gravemente in varie parti del corpo. Nella stessa casa vive anche un altro fratello, che però è stato risparmiato dalla furia dell’animale. La madre e l’altro figlio, invece, dopo essere riusciti a chiudere in bagno il pitbull, si sono rifugiati in camera da letto ad aspettare i soccorsi. L’ambulanza li ha trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo, dove sono stati tenuti in osservazione, in stato di shock e con evidenti ferite. Il cane, invece, è stato preso in consegna dagli addetti del canile Fusi di Lissone. corriere.it