Pioggia di soldi dall’Europa, 340mila euro alle scuole di Ferentino

“Le scuole di Ferentino portano a casa 340 mila euro, in particolare 164 mila Itis Don Morosini, 101 mila IIs Filetico e 75 mila l’ IC 2 – ha affermato il consigliere comunale Maurizio Berretta – Il finanziamento è quello relativamente alle misure di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica, Next Generation Eu concesso dall’Unione Europea per uno stanziamento totale di 500 milioni di euro. Le scuole saranno direttamente i soggetti attuatori. Finalmente, si investe concretamente sulle politiche scolastiche, un plauso va agli istituti scolastici che prontamente riescono a cogliere queste possibilità. Sono questi investimenti importanti, in quanto sono diretti alle nuove generazioni. E’ bene essere sempre pronti ad attrarre nuove risorse sul territorio, poi quando sono per la cultura, il risultato è certamente ancor più meritevole. È bene sostenere ed incentivare, da parte del Comune, la richiesta di fondi, anche quando non si è direttamente interessati per competenze, istituire finalmente un Ufficio di supporto per la richiesta di finanziamenti che possa sostenere, scuole, associazioni, società”.

Redazione Ferentino