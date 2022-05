Pioggia di euro in Ciociaria, 6 milioni dal ministero dello sviluppo economico

“Ancora un plauso al ministro della Lega Giancarlo Giorgetti per portare ancora investimenti sul nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Mi riferisco ai 6 milioni di euro dell’accordo per l’innovazione con l’azienda F.lli Mazzocchia di Frosinone nel settore della progettazione e

realizzazione di automezzi compattatori ad alta efficienza e basso impatto ambientale. Un progetto di ampio respiro per la nostra provincia che contempla una grande attività di ricerca industriale e fasi di sperimentazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’impresa dell’Universita’ di Roma “Tor Vergata”.

“Il Mise con questo investimento tutela i livelli occupazionali esistenti e favorisce un incremento di 15 nuovi posti di lavoro tra personale operativo, ingegneri e tecnici specializzati – ha aggiunto Ciacciarelli – È questo l’operato della Lega al governo, fatti concreti per lo sviluppo del territorio”.

Redazione Digital