Pilota-tifoso disegna in cielo lo stemma del Napoli campione d’Italia, ecco tutto il tragitto

Un maxi stemma del Napoli per celebrare, anche ad alta quota, il terzo scudetto della storia azzurra. A giudicare da quanto accaduto martedì pomeriggio sopra il golfo del capoluogo campano, Francesco Paolantoni non è stato il solo a rendere omaggio agli uomini di Luciano Spalletti in maniera a dir poco alternativa. Lo ha reso noto su Twitter il sito flightradar24.com, che monitora in tempo reale il percorso di (quasi) tutti gli aerei del mondo: «Sembra che qualcuno abbia trovato un modo molto speciale per festeggiare lo scudetto del Napoli», recita un cinguettio diventato subito virale. A corredo, l’immagine dell’accuratissimo «disegno» tracciato dall’aereo, un biposto ad ala alta modello Tecnam P2008JC. Come riporta la piattaforma, il velivolo è decollato alle 15.02 da Capua(dove ha la sede la stessa Tecnam), per poi farvi ritorno un’ora e 38 minuti più tardi. Alla guida un pilota brevettato di cui l’azienda ha tuttavia preferito tenere riservata l’identità. Fonti interne confermano comunque che si è trattato di un’«iniziativa personale» del tifoso, che ha agito «per proprio divertimento». Notevoli comunque le sue abilità in plancia di comando: «Per creare una traccia Gps simile – proseguono infatti dalla Tecnam – è necessario studiare gli approcci e le virate nei minimi dettagli. Il che richiede un certo grado di esperienza». Vista la portata del titolo messo in bacheca da Di Lorenzo e compagni, effettivamente non poteva esserci occasione migliore per fare le cose in grande. corriere.it