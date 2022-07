Piercing lingua e labbra pericolosi, “Rimuoverli per salvare denti e gengive”

Gengive che si ritirano, denti fratturati, aumento del flusso salivare, infezioni localizzate. Per non parlare di gonfiore della lingua, angina di Ludwig, emorragie, danni ai nervi, Hiv: è davvero lungo l’elenco delle possibili conseguenze nefaste per la salute che un piercing, sulla lingua soprattutto, può provocare. Pericoli reali, più volte denunciati in articoli scientifici. L’ultimo della serie, è stato presentato a «EuroPerio10», il principale Congresso mondiale di Parodontologia e implantologia organizzato dalla Federazione europea di parodontologia (EFP) tenutosi di recente a Copenaghen. «I risultati suggeriscono che i piercing orali, specialmente sulla lingua, influiscono negativamente sui denti e sulle gengive adiacenti» sottolinea l’autore della ricerca, il professor Clemens Walter della University of Medicine di Greifswald, in Germania, che aggiunge: «I dentisti dovrebbero informare i loro pazienti sul rischio di complicazioni parodontali causati dai piercing alla bocca e le persone con questi piercing dovrebbero essere fortemente incoraggiate a rimuoverli». Si stima che circa il 5% dei giovani adulti abbia piercing sulla lingua, l’area più «gettonata», con una netta prevalenza fra le femmine (una scelta quattro volte più frequente rispetto ai maschi). Lo studio (riportato anche su Bdj Team del gruppo Nature) è una revisione sistematica che ha incluso otto studi con 408 partecipanti, 236 con piercing alle labbra e altrettanti alla lingua portati per un minimo di un mese fino a un massimo di 19 anni. Un quinto dei pazienti presentava piercing in più di una zona della bocca. La maggior parte dei gioielli era in metallo. Gli studi hanno confrontato denti e gengive accanto al piercing con denti e gengive in altre parti della bocca. Per quanto riguarda i piercing alla lingua, tre studi su cinque hanno trovato tasche più profonde intorno ai denti accanto al piercing, mentre tre studi su quattro hanno osservato spazi più ampi. Tutti e quattro gli studi che hanno esaminato i pazienti perl’arretramento della gengiva hanno riscontrato questo problema in quelli con piercing alla lingua, mentre due studi su tre hanno riscontrato sanguinamento delle gengive. Per quanto riguarda i piercing alle labbra, l’esito principale è stato la recessione delle gengive, osservata in tre studi su quattro. «Il nostro studio ha rilevato che molte persone con piercing orali avevano tasche profonde e spazi vuoti intorno ai denti e gengive sfuggenti e sanguinanti. Sono tutti segni di parodontite, che possono portare alla perdita dei denti. In quelli con piercing alla lingua, il danno era particolarmente evidente intorno agli incisivi mandibolari, che sono importanti per mordere e masticare il cibo. La probabilità di danni ai denti e alle gengive sembra aumentare con la durata del piercing. Le persone dovrebbero rimuovere il piercing per proteggere i denti e le gengive da ulteriori danni», ha aggiunto il professor Walter. corriere.it