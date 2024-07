Pico, nuova coordinatrice Forza Italia è Laura Brait

Dopo il successo della coordinatrice provinciale di Forza Italia Frosinone, Rossella Chiusaroli alle scorse elezioni europee cresce la partecipazione delle donne nel partito. Nominata coordinatrice cittadina di “Azzurro Donna” Laura Brait (nella foto con la coordinatrice provinciale Angela Mancini, ndr), già vice coordinatrice del circolo cittadino di Pico in provincia di Frosinone. “Grazie alla Prof.ssa Angela Mancini, responsabile di Azzurro Donna in provincia di Frosinone, per la fiducia datami e per la possibilità di arricchire il movimento femminile azzurro” – così in una nota Laura Brait. Gli auguri di buon lavoro provengono anche dal coordinatore cittadino di Pico, Pierfrancesco Vallone, che si dice lieto della nomina. “Bisogna valorizzare persone come Laura che si sono sempre adoperate per il partito. In questi anni ha dimostrato serietà e impegno. È infine importante anche valorizzare la partecipazione femminile alla vita politica”.

Redazione Ferentino