Pico, Comune Pro loco associazioni e Ordine di Malta a sostegno dell’Ucraina

L’amministrazione Comunale di Pico, l’associazione Pro loco e l’associazione con Pico ringraziano la comunità locale per il contributo al popolo Ucraino.

“Ringrazio tutti i cittadini – ha affermato l’assessore Milvia Carnevale – Come pure l’ordine Militare di Malta Italia per l’opera caritatevole che sta svolgendo su tutto il territorio Nazionale. Un ringraziamento particolare al responsabile del centro Italia Alessandro Carducci, al marchese Alessandro Bisleti e alla delegazione Veroli. La città di Pico, la Pro loco, l’associazione con Pico e l’Ordine di Malta uniti per sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra”.

Redazione Digital