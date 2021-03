Picchiata e sfigurata dal marito, violento arrestato in Ciociaria.

Sulla linea di emergenza 113 della Questura è giunta la richiesta di aiuto di una giovane donna che, con voce interrotta dal pianto, riferiva di essere stata picchiata dal marito.

L’uomo, dopo aver scaricato il suo impeto anche contro il portone di casa danneggiandolo a calci, si era allontanato a bordo della sua autovettura, di cui venivano indicati modello, colore e targa. L’operatore della sala operativa immediatamente ha diramato la nota alle Volanti presenti sul territorio. Una pattuglia si è subito recata presso l’abitazione della vittima, che veniva soccorsa dal personale del 118 in quanto visibilmente agitata e tumefatta al volto, con il labbro inferiore gonfio e graffi sul collo.

La donna riferiva ai poliziotti intervenuti che prima di allora non aveva mai trovato la forza di denunciare il coniuge, nonostante già in passato fosse stata picchiata selvaggiamente e minacciata. Nel frattempo un’altra pattuglia ha intercettato l’auto segnalata e il marito violento, un 23enne nato in Albania, è stato arrestato; dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Redazione Digital