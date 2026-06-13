Picchiata dal marito e dal figlio, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico
Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza, emessa dal Tribunale di Cassino, relativa alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di due soggetti, marito e figlio, per maltrattamenti in famiglia in concorso posti in danno della vittima, rispettivamente moglie e madre degli indagati. La misura è stata notificata dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora, che hanno seguito il caso: i due hanno messo in essere condotte maltrattanti, sia fisiche che psicologiche, nei confronti della donna a partire dal 2024. Oltre all’allontanamento dalla casa familiare per i due congiunti è previsto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, prescrivendo loro di mantenere una distanza non inferiore a 1000 metri e di non comunicare con la stessa. Inoltre è prevista anche l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico.
Redazione Digital