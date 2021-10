I Carabinieri, a conclusione di attività info-investigativa, hanno notificato un provvedimento di allontanamento nei confronti di una 46enne colpevole di maltrattamenti a danno di una diversamente abile. Le indagini sono scaturite a seguito di diverse segnalazioni di alcuni vicini che sentivano dei lamenti e urla provenire da un’abitazione.

I Carabinieri hanno appurato che effettivamente la 46enne, in qualità di badante, assistendo quotidianamente la persona a lei affidata per ragioni di cure e vigilanza, maltrattava l’assistita con minacce, ingiurie e percosse, consistenti in schiaffi in volto, umiliandola e sottoponendola ad un continuo regime di sofferenza fisica e morale. Dell’acclarata situazione veniva informata l’autorità giudiziaria che, concordando pienamente con le risultanze investigative riscontrate dal reparto operante, emetteva il provvedimento della misura di allontanamento della badante dalla casa familiare, con l’aggravante di aver commesso il fatto a scapito di persona con disabilità.

Redazione Alatri