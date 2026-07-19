Picchia l’ex moglie, in Ciociaria allontanato poi arrestato

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto dei provvedimenti adottati nei confronti di soggetti autori di maltrattamenti in famiglia, la Polizia di Stato, dopo l’arresto operato nella giornata del 16 luglio scorso nei confronti di un soggetto, nella giornata di ieri ha tratto in arresto un altro uomo per la violazione del provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare. In particolare, un equipaggio della Squadra Volante, nel corso dell’ordinaria attività, intercettava un soggetto noto in quanto destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, nei pressi dell’abitazione dove pochi giorni prima era stato allontanato. Il soggetto è stato pertanto arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. E’ importante ricordare che il reato di maltrattamenti in famiglia punisce chiunque infligge sofferenze fisiche o morali continue ad un membro della famiglia o ad un convivente e le Forze dell’Ordine sono il primo punto di contatto con la vittima e svolgono compiti decisivi per la sua sicurezza. Grazie ad un tempestivo intervento, le Forze dell’Ordine possono interrompere il ciclo della violenza, applicare l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in caso di flagranza o di pericolo grave, avviare il c.d. “codice rosso” che istituisce una corsia preferenziale per i procedimenti penali riguardanti i reati di violenza domestica e di genere e attivare una rete di protezione con la finalità di proteggere la vittima. Continueranno i servizi della Polizia di Stato, anche nei prossimi giorni, al fine di innalzare i livelli di sicurezza nei confronti delle vittime di violenza.

Redazione Digital