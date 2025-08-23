Picchia l’ex compagna lei chiama i Carabinieri, in Ciociaria arrestato

Nell’ultimo periodo si sono susseguiti vari casi di maltrattamenti in famiglia. Nonostante i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nei confronti degli aggressori, questi, in violazione degli obblighi imposti, hanno avvicinato e continuato a maltrattare i propri familiari. È quanto accaduto a Fiuggi. A seguito di diverse aggressioni, verbali e a volte anche fisiche, messe in atto da un uomo di 55 anni nei confronti della sua ex convivente, l’A.G. aveva emesso un divieto di avvicinamento dell’uomo nei confronti della donna ma lui incurante del provvedimento, si recava a casa della ex compagna che, per l’ennesima volta, doveva chiamare i Carabinieri che traevano in arresto l’uomo. È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital