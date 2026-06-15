Picchia l’ex compagna in mezzo alla strada, in Ciociaria fermato

Personale della Polizia di Stato ha denunciato, a Fiuggi, un uomo residente a Roma per aver posto in essere condotte maltrattanti nei confronti della ex compagna. Nella circostanza i poliziotti del Commissariato della città termale sono intervenuti in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112 con la quale si richiedeva intervento per aggressione in atto in danno di una donna. La stessa riferiva che aveva avuto una discussione con l’uomo e dopo le offese lo stesso passava alle vie di fatto, strattonandola energicamente. Non è la prima volta che la donna subisce comportamenti violenti da parte dell’uomo, tanto che in un’altra circostanza, si sono rese necessarie le cure di sanitari. Per la vittima si attiva l’iter previsto per il “Codice Rosso” mentre per l’aggressore scatta la denuncia.

Redazione Digital