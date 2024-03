Picchia l’ex compagna e la minaccia di morte, in Ciociaria arrestato

Nei giorni scorsi, personale della Polizia giudiziaria del commissariato di Cassino, unitamente a personale delle Volanti, ha tratto in arresto un uomo in applicazione di un ordine di esecuzione di misura cautelare emesso dalla locale Procura. In particolare, la Procura di Cassino ha disposto a carico del soggetto la sostituzione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di accesso, permanenza e dimora nel comune di Cassino applicate in precedenza, con quella della custodia cautelare in carcere. Tale provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria a seguito delle segnalazioni del personale del locale Commissariato di P.S. per le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo. Le misure cautelari imposte scaturivano dai gravissimi comportamenti reiterati, denunciati, posti in essere dal predetto nei confronti dell’ex compagna. In particolare, la donna nel corso della relazione sentimentale era stata vittima di aggressioni fisiche e psicologiche, con minacce di morte da parte del compagno.

Redazione Cassino