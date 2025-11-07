Picchia la moglie, in Ciociaria scatta il divieto di avvicinamento

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesaemessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Frosinone, dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di un cittadino italiano di 46 anni gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento scaturisce da una denuncia querela presentata nel mese di ottobre 2025 dalla moglie convivente, la quale riferiva ai Carabinieri di Ceccano una serie di comportamenti violenti da parte del marito, anche con vessazioni e violenza psicologica. In più occasioni lo stesso avrebbe usato, già a partire da molti mesi addietro, minacce, aggressioni fisiche con schiaffi, lanci di oggetti e spintonamenti, anche alla presenza dei figli minori.

Redazione Digital