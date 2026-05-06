Picchia la moglie in Ciociaria, espulso dall’Italia
Nella giornata di ieri, un cittadino rumeno veniva dimesso dalla casa circondariale di Frosinone dopo aver scontato una pena pari a 2 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma da taglio e ricettazione. Dal quadro istruttorio, eseguito da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, emergevano a carico del soggetto, reiterate condotte delittuose tali da delineare un profilo di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, nella giornata di ieri, il Questore della Provincia di Frosinone, dava seguito al decreto di allontanamento del soggetto dal Territorio Nazionale con notifica all’interessato che, per anni 5, non potrà fare rientro in Italia.
Redazione Digital