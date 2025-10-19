Picchia la moglie e le figlie, in Ciociaria agli arresti domiciliari

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 40enne di Ferentino già noto alle cronache giudiziarie e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e divieto di dimora nel comune di Ferentino, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, per un caso di violenza di genere ricadente nella sfera della cosiddetta normativa del “Codice Rosso”.

L’arrestato nel mese di giugno si era reso protagonista, sotto effetto di alcolici, di un caso di maltrattamento e violenza nei confronti della sua compagna e delle figlie. I militari, acquisito il provvedimento di aggravamento ed effettuati i necessari riscontri, hanno rintracciato l’uomo che da subito appariva insofferente ai provvedimenti cautelari emessi a suo carico e dei quali più volte aveva violato gli obblighi imposti. Dopo averlo prelevato e condotto in caserma gli hanno notificato l’ordine di esecuzione di aggravio della misura cautelare e lo hanno accompagnato in regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Redazione Digital