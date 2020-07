I Carabinieri di Veroli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Frosinone traendo in arresto P.D., 35enne di Veroli, già censito per stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.

L’autorità giudiziaria ha avvalorato le attività d’indagine condotte dai Carabinieri attivate da una denuncia presentata lo scorso mese di giugno dall’ex compagna dell’arrestato. I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, sia nel periodo di convivenza, dal 2017 al 2019, sia successivamente alla loro separazione, si è reso responsabile di aggressioni fisiche e verbali ai danni della donna, costringendola in più occasioni a ricorrere alle cure mediche.

Il giovane come stabilito dall’autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Veroli, presso la propria abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Redazione Veroli