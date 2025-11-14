Picchia la madre per avere soldi, in Ciociaria giovane arrestato

Un 38enne di origini brasiliane, ma residente ad Alatri è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri per maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, l’uomo aveva preso di mira la propria madre con atteggiamenti vessatori. In quest’ultimo periodo, causa forse l’abuso di alcool e droga, le aggressioni, dapprima verbali, erano aumentate, fin quando nel tardo pomeriggio dell’11 novembre u.s., forse in preda ad una crisi di astinenza, l’uomo colpiva la madre con un martello al fine di estorcerle del denaro per acquistare sostanza stupefacente allontanandosi subito dopo. L’anziana madre, impaurita e malconcia, contattava i Carabinieri che, prontamente giunti sul posto, rintracciavano l’uomo nelle immediate vicinanze dell’abitazione, dichiarandolo in arresto. L’uomo attualmente si trova ristretto presso la casa circondariale di Frosinone in attesa di giudizio. L’anziana malcapitata invece è dovuta ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 15 giorni s.c. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital