Picchia la madre, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

La Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dell’attività di prevenzione espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura, nelle scorse ore ha dato esecuzione alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per un periodo di due anni, con applicazione del c.d. braccialetto elettronico, nei confronti di un cittadino italiano di 43 anni. La misura di prevenzione era stata richiesta dal Questore di Frosinone al Tribunale di Roma -Sezione Misure di Prevenzione, rientrando il proposto nella categoria di pericolosità qualificata attinente alla commissione dei reati di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, infatti, era stato arrestato nel mese di agosto del 2024 per i maltrattamenti compiuti in danno della madre che, esasperata e impaurita dal suo comportamento, si era vista costretta a richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine, denunciando il figlio. Il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, che risulta annoverare numerosi precedenti di polizia, dovrà fissare la propria dimora, comunicandola all’Autorità di P.S. e non potrà uscire dalla propria abitazione tra le 21.00 e le 07.00, oltre a rispettare il divieto di avvicinamento alla parte offesa. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura di prevenzione,è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital