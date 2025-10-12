Picchia la madre anziana, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

La Polizia di Stato esegue un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico emesso nei confronti del figlio della vittima. Le risultanze di una meticolosa attività d’indagine condotta da personale esperto della Polizia di Stato della Questura di Frosinone, in particolare operatori della Squadra Mobile, hanno permesso di evidenziare che una donna, di ottantuno anni residente in Frosinone, da circa due anni era sottoposta a maltrattamenti ad opera del figlio, cinquantacinquenne, convivente con la medesima. Le ripetute quotidiane condotte vessatorie si traducevano in continue richieste, accompagnate da offese, insulti e minacce non disgiunti da sgarbi di ogni genere, finalizzati ad ottenere i più svariati beni anche di uso quotidiano. Le immediate indagini esperite consentivano di acclarare, inoltre, che l’individuo teneva analogo comportamento anche nei confronti dei suoi vicini di casa nei confronti dei quali si rendeva responsabile di svariati soprusi. Infine, l’anziana vittima, il cui già precario equilibrio veniva ulteriormente minato dal comportamento del congiunto, confidava al personale operante di non aver mai richiesto aiuto alle Forze dell’ordine temendo gravi ritorsioni. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, concordando con il quadro indiziario acquisito dagli operatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, ha pertanto emesso, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, la misura cautelare sopra specificata. L’attività d’indagine esperita è stata portata a termine nell’alveo delle complessive attività investigative – svolte dalla Polizia di Stato di Frosinone secondo le direttive della locale Procura della Repubblica – relative ai reati riconducibili a violenza di genere e a tutte le fattispecie di reato perpetrate nell’ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza.

Redazione Digital