Picchia la compagna e i Carabinieri, sedato e arrestato in Ciociaria.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni, coadiuvati dal personale delle Stazioni di Acuto e Ferentino, hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della convivente dell’uomo, una donna di 46 anni. Giunti tempestivamente presso l’abitazione della coppia, i militari si sono trovati di fronte il 52enne in un grave stato di alterazione psico-fisica, dovuto a un uso eccessivo di alcol e droga. Alla vista degli operanti, l’uomo ha assunto un atteggiamento estremamente ostile e dopo averli pesantemente minacciati si è scagliato contro di loro sferrando calci e pugni prima di essere definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure alla donna, che presentava diverse ferite causate dalle percosse subite dal compagno prima dell’arrivo dei militari, la stessa ha tuttavia rifiutato il successivo trasporto in ospedale. Contestualmente, i sanitari, sono dovuti intervenire anche sull’arrestato risultato fisicamente ingestibile, procedendo alla sua sedazione e trasferimento per il ricovero presso un nosocomio della provincia di Roma e successivo trasferimento presso un Ospedale della provincia di Latina, laddove è piantonato dai Carabinieri in attesa del giudizio di convalida e per essere sottoposto a una specifica terapia sotto stretto monitoraggio clinico. Anche due dei militari aggrediti durante le fasi dell’arresto, hanno riportato lesioni lievi e sono ricorsi alle cure del presidio sanitario di Anagni.

Redazione Digital