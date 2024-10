Picchia la compagna davanti ai figli, in Ciociaria fermato

Il Questore della Provincia di Frosinone, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Ferentino, ha adottato il provvedimento dell’ammonimento d’urgenza nei confronti di un trentasettenne, che aveva posto in essere nei confronti della sua ex compagna convivente una serie di vessazioni e violenze che vanno ad inquadrarsi nell’ambito dei maltrattamenti in famiglia. Dagli elementi indiziari raccolti, infatti, è emerso che l’uomo, sia durante la convivenza, sia dopo l’interruzione della relazione sentimentale, ha più volte compiuto azioni violente, sia fisiche che psicologiche nei confronti della donna. Il soggetto colpito dall’ammonimento non ha avuto alcuno scrupolo ad aggredire verbalmente e a malmenare la ex compagna anche davanti ai figli piccolissimi della donna, costringendoli ad assistere alle violenze. In diverse circostanze la vittima aveva dovuto anche far ricorso alle cure mediche. La situazione che si è delineata, analizzata accuratamente dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha condotto all’adozione del provvedimento d’ufficio e in via d’urgenza, essendo emersi elementi tali da far ipotizzare un concreto pericolo per l’incolumità, fisica e psicologica, della donna e dei suoi bambini. Sebbene tale condizione vissuta dalla donna si protraesse da diverso tempo, la vittima non ha avuto mai il coraggio di chiedere l’applicazione del provvedimento, ma grazie alla proposta avanzata dai militari dell’Arma dei Carabinieri, supportata da inconfutabili elementi che rendevano chiara la situazione di pericolo vissuta dalla donna, la Polizia di Stato di Frosinone è potuta intervenire con l’emissione d’ufficio del provvedimento a firma del Questore Morelli, nel chiaro intento di far cessare così le condotte illecite dell’uomo.

Redazione Digital