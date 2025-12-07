Picchia il padre in Ciociaria, fermato e affidato al Servizio psichiatrico

I Carabinieri hanno dato esecuzione presso l’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino (FR), reparto S.P.D.C., a un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino. Il provvedimento cautelare è stato disposto a seguito degli accertamenti relativi a un episodio di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni personali, avvenuto il 21 novembre 2025, in cui un figlio ha aggredito il padre convivente presso la propria abitazione, colpendolo con un corpo contundente in legno. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata presso l’Ospedale di Cassino, dove si trova attualmente in osservazione non in pericolo di vita. L’autore dell’aggressione, già sottoposto a trattamento farmacologico, è stato affidato al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura per le necessarie cure. L’oggetto utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato ai fini investigativi. Le attività dei Carabinieri proseguono con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone e prevenire ulteriori episodi di violenza familiare.

Redazione Digital