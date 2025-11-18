Picchia il nonno per l’eredità, in Ciociaria scatta il divieto di avvicinamento

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di presentazione alla P.G., emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 46enne di Pontecorvo. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa condotta dai militari operanti a seguito di denuncia–querela presentata nei primi giorni di novembre 2025 da un’ultraottantenne del posto, che lamentava prolungate condotte persecutorie e minacciose poste in essere dal nipote, con il quale sussistevano da tempo tensioni legate a questioni di natura ereditaria. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino hanno consentito di accertare ripetute condotte di minaccia, aggressioni verbali e comportamenti molesti, tali da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative, ha disposto che l’indagato non si avvicini a meno di 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e osservi l’obbligo di presentazione periodica presso gli uffici di polizia giudiziaria. L’attività rientra nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri volto alla prevenzione e al contrasto dei reati di violenza domestica e atti persecutori, a tutela delle persone più vulnerabili. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..