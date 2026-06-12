Picchia i genitori per comprare droga, in Ciociaria giovane fermato

Le grida di una madre allertano la Polizia di Stato, tramite il NUE 112, nella serata di ieri e prontamente la sala operativa della Questura dirama la nota alle Volanti presenti sul territorio.

Immediatamente i poliziotti intervengono presso l’abitazione della vittima e ricostruiscono quanto accaduto. La coppia di coniugi aveva subito minacce dal figlio, in evidente stato di alterazione psicofisica e insistentemente aveva chiesto soldi con fare aggressivo. Dapprima aveva spinto il padre a terra e subito dopo aveva tentato di strappare la collana alla madre. Nel frangente aveva anche afferrato una forbice per intimorire ulteriormente e raggiungere il suo scopo, ossia ottenere soldi per acquistare stupefacente. La donna fortunatamente era riuscita a contattare il NUE 112 inducendo il figlio a darsi alla fuga. Lo stesso, gravato da precedenti di polizia, successivamente veniva rintracciato e denunciato per tentata rapina e minaccia aggravata.

Redazione Digital