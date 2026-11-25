Momenti di paura in un’abitazione del centro di Alatri, dove una richiesta di denaro è degenerata in una violenta aggressione ai danni di due genitori. A finire in manette è stato il figlio della coppia, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate. L’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri è scattato nel pomeriggio del 21 novembre, in seguito alla richiesta di soccorso avanzata dalla madre attraverso il numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, in condizioni di alterazione legate all’assunzione di alcol e in crisi di astinenza da stupefacenti, avrebbe preteso dai genitori del denaro per acquistare droga. Di fronte al loro rifiuto, avrebbe aggredito fisicamente entrambi, sottraendo con la forza il cellulare alla madre. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto lo smartphone, restituendolo immediatamente alla donna. I due coniugi, che presentavano evidenti segni delle percosse, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Alatri, dove i sanitari hanno formulato per entrambi una prognosi di cinque giorni. L’uomo è stato invece condotto presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, svoltosi nella giornata di ieri, l’indagato ha ammesso gli addebiti. Il Tribunale di Frosinone ha quindi convalidato l’arresto, disponendo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, si inserisce nell’attività di contrasto agli episodi di violenza domestica e di tutela delle vittime portata avanti dall’Arma dei Carabinieri.

Redazione Digital