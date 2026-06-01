Picchia e perseguita l’ex compagna, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dalla Sezione GIP del Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo, residente in questa provincia, nell’ambito del procedimento penale relativo al reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Le condotte violente si sono accentuate in modo particolare nelle ultime settimane tanto da renderne necessaria l’adozione del provvedimento, che dispone il divieto di dimora a Frosinone, il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla stessa, con successiva applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza. A eseguire la misura sono stati i poliziotti della locale Squadra Mobile – Seconda Sezione, che hanno seguito il caso.

Redazione Digital