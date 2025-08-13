Picchia e minaccia la madre, in Ciociaria arrestato noto malvivente.

Un 57enne, già gravato da un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, che lo obbligava a rimanere a distanza dai propri familiari, incurante dello stesso, si recava presso l’abitazione della propria madre. Nello specifico, l’uomo, incurante del provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone che gli imponeva di “divieto di avvicinamento” ai propri genitori, senza alcun giustificabile motivo, si recava all’interno della loro abitazione nel comune di Trivigliano e fortunatamente grazie anche ad un familiare che è riuscito a contattare i Carabinieri di Fiuggi, i militari intervenivano immediatamente riuscendo ad immobilizzare l’uomo e contestualmente a trarlo in arrestarlo. L’Autorità Giudiziaria, contattata dai militari operanti, disponeva la misura degli arresti domiciliari in attesa del conseguenziale processo. Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva accompagnato presso al sua abitazione ove eseguirà la misura degli arresti domiciliari, così come disposto dalla competente A.G.. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital