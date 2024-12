Picchia e minaccia i genitori, in Ciociaria giovane arrestato

Un 35enne di Boville Ernica è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, aveva preso di mira i propri genitori e le sorelle, aggredendoli, provocandogli delle lesioni e minacciandoli di morte per ottenere il denaro per poter acquistare droga. La madre, esasperata, lo aveva denunciato presso la Stazione Carabinieri di Boville Ernica. I militari, che da subito si sono adoperati in difesa delle povere vittime, hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso un provvedimento di carcerazione nei confronti del 35enne. L’uomo attualmente si trova recluso presso la Casa Circondariale di Frosinone. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio , lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital