Picchia e minaccia di morte l’ex moglie, in Ciociaria arrestato

Personale della Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto un uomo, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. La donna, come riferito, subiva vessazioni con cadenza quotidiana da parte dell’ex-marito con minacce anche di morte. Tra l’altro l’uomo aveva tentato ulteriormente di spaventare la vittima, seguendola fino alle adiacenze della Questura, dove si era recata per denunciare una situazione diventata ormai insostenibile. Il giorno precedente era stata insultata e picchiata al punto da dover ricorrere alle cure dei sanitari presso il locale Pronto soccorso. Per l’uomo è scattato l’arresto da parte dei poliziotti della Squadra Mobile e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Frosinone, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital