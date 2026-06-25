Picchia e maltratta la sorella, in Ciociaria fermato

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un ragazzo per maltrattamenti in famiglia. In particolare, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, a seguito di richiesta di soccorso è intervenuta in un’abitazione della parte bassa del capoluogo poiché era stata segnalata una lite familiare. Gli agenti, nel corso dell’intervento, constatavano che la lite era scaturita da un giovane che, non avendo ottenuto dalla madre quello che le era stato chiesto, inveiva contro di lei provocandole escoriazioni e contusioni sull’addome e successivamente si scagliava nei confronti della sorella danneggiando altresì una porta di una camera. Tenuto conto della gravità della condotta, che si protrae da diversi mesi, il giovane veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Redazione Digital