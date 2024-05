Picchia e maltratta la moglie, in Ciociaria arrestato noto malvivente

Un 38 enne già noto alle Forze dell’Ordine, é stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Guarcino, in ottemperanza del provvedimento per l’espiazione di pena detentiva in carcere, emesso dall’ Ufficio di Sorveglianza-Tribunale di Frosinone. Il provvedimento in argomento trae origine dalle violazioni commesse in relazione alla misura dell’affidamento in prova a cui era sottoposto per il reato di “maltrattamenti in famiglia” e, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, così come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.

Redazione Digital