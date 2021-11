Ieri i Carabinieri in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Cassino, traevano in arresto un 48enne cittadino rumeno, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio. Il provvedimento è scaturito dai fatti correlati alle reiterate violazioni del reato di “maltrattamenti contro la moglie convivente”, poste in essere dallo stesso dal 2013 sino al corrente anno. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Redazione Digital