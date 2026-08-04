Picchia e maltratta i familiari, in Ciociaria giovane arrestato

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un trentenne residente nel capoluogo. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire i gravi comportamenti violenti che l’uomo portava avanti da anni ai danni dei propri familiari. Nell’ultimo anno la situazione è peggiorata, estendendosi anche ai vicini di casa: un’escalation criminale preoccupante che nessun intervento precedente era riuscito a contenere. I poliziotti hanno raggiunto il trentenne presso l’ospedale di Cassino, dove si trovava ricoverato a causa di un precedente episodio di escandescenza. Dopo averlo prelevato, gli agenti lo hanno trasferito nella locale Casa Circondariale, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital