Picchia clienti noto locale in Ciociaria poi anche i Carabinieri, arrestato malvivente

Un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già gravato da numerosi precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, alcuni giorni fa, visibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha aggredito degli avventori all’interno di una cornetteria nella periferia di Alatri. Veniva avvisata la Centrale Operativa dei Carabinieri di Alatri che immediatamente inviava sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile i quali intercettavano il ragazzo poco distante l’esercizio commerciale. Quest’ultimo durante le fasi del controllo da parte dei militari, iniziava a minacciarli e si scagliava con violenza contro di loro tanto che, per riuscire ad immobilizzarlo, erano costretti ad utilizzare la pistola ad impulsi elettrici taser in loro dotazione. Il giovane veniva tratto in arresto e come disposto dall’autorità giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Alatri e successivamente, dopo giudizio direttissimo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, gli veniva imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital